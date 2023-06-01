台湾の元宵節で“ロケット花火祭り”が行われ、200万発の花火が放たれた。無病息災を願う行事で、多くの参加者が防護装備で火の粉を浴びた。地元メディアによると、この祭りで30人がけがをしたという。また、別の地域では“神様役”に爆竹を投げつける祭りも行われ、自撮りする神様が話題となった。ロケット花火200万発台湾の“最も危険な祭り”人々の上に大量に降り注ぐ火の粉。さらに、すぐ目の前でけたたましく炸裂する爆竹を