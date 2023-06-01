◆オープン戦オリックス２―０広島（４日・京セラドーム大阪）オリックス・山下舜平大投手（２３）がテンポ良く剛速球を投げ込んだ。チームのオープン戦初戦に先発し、５回３安打無失点、２奪三振。初回２死二、三塁のピンチでは秋山を直球で空振り三振に斬るなど、最速１５５キロの直球を軸に全球種を確認し、「全体的にうまくまとまっていた。（新球カットボールは）左打者の内に投げられたのはよかった」と、収穫ありの様子