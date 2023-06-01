１９９０年の放送開始以来、幅広い世代に愛されている国民的アニメ、フジテレビ系「ちびまる子ちゃん」（日曜・午後６時）の新エンディング主題歌に宇多田ヒカルの「パッパパラダイス」が起用されることが５日、わかった。現在の斉藤和義が歌う「いつもの風景」から約６年半ぶりの変更で、２９日放送の「桜咲くみんなに幸あれ！春の１時間スペシャル」から放送される。これまで「ちびまる子ちゃん」では１２作のエンディン