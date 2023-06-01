◆報知杯フィリーズレビュー追い切り（４日、栗東トレセン）東西でトライアルの追い切りが４日、行われた。第６０回報知杯フィリーズレビュー・Ｇ２（７日、阪神＝３着までに桜花賞の優先出走権）は栗東滞在の関東馬サンアントワーヌがしＧ評価を獲得た。流れるようなストライドで駆け抜けた。栗東滞在中の関東馬サンアントワーヌは、ＣＷコースで最終追い切り。道中は他厩舎の２頭を目標にして、リズム良く走った。４角で