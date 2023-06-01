阪神・大竹耕太郎投手の初の著書「覆す」（ベースボール・マガジン社、税込１９８０円）が２１日に発売される。ソフトバンクに育成ドラフト４位で入団後、２０２２年の第１回現役ドラフトで阪神に移籍。昨季まで２年連続２ケタ勝利をマークし、今季は年俸１億３０００万円と大台に乗った“現ドラの星”が、自身の経験やマインドをつづった。「人生うまくいかないなとか、前向きになれない人に読んでもらいたい。自分も根本がネガ