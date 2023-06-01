女子プロゴルフツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディスは５日から４日間、沖縄・琉球ＧＣで行われる。昨年に初優勝を含む４勝で初の年間女王に輝いた佐久間朱莉（しゅり、２３）＝大東建託＝は４日、プロアマ戦で最終調整。昨年１２月に死去した師匠で男子ツアー９４勝、尾崎将司さん（享年７８）の形見のサンドウェッジと金言を胸に、１９８８年のツアー制施行後は７人目となる２年連続女王を報告する決意を語った。開幕戦