巨人で２軍投手コーチなどを務め、２０２４年のＤｅＮＡ日本一ではコーチングアドバイザーとしてチームを支えた小谷正勝氏（８０）が、昨年１１月から末期がんで横浜市内のホスピスで闘病していることが４日、分かった。このたび出版される自著でも病魔と向き合う心境を告白、球界随一の名伯楽と評された選手育成術や球界への提言とともにつづり、明らかにしている。小谷氏は巨人で通算１０年間、主に２軍で投手コーチを務めた