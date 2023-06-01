女子テニス世界ランク１位のベラルーシ出身のアリーナ・サバレンカ（２７）が４日、婚約したことを発表した。インスタグラムで「ついに彼を別の名前で呼べる…フィアンセ」と記し、薬指に大きな婚約指輪をはめたショットなどをアップ。お相手はブラジルの起業家ゲオルギオス・フラングリスさんで約２年の交際からの婚約となった。シェアした写真の中には花やキャンドルでロマンチックに飾られたプールサイドでフラングリスさん