演出家の宮本亞門氏（67）が、7日と14日にBS日テレ「森田健作アワー人生ケンサク窓」（土曜午前9時）に出演する。俳優森田健作（76）が、ゲストと人生を振り返りながら、今を生き抜くヒントを“ケンサク”するトーク番組。2人は初顔合わせで「一度お会いしたいと思っていた」と言う森田に対して、宮本氏は「何か大きく背負っているものが見えますね」と話した。宮本氏は、東京・東銀座の新橋演舞場の前に両親が開いた喫茶店「須