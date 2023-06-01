宇多田ヒカルの新曲「パッパパラダイス」が、アニメ『ちびまる子ちゃん』（フジテレビほか、毎週日曜午後6：00）の新エンディング主題歌に決定した。【写真】宇多田ヒカルの新アーティストビジュアル1990年の放送開始以来、大人から子供まで幅広い世代に愛されている国民的アニメ『ちびまる子ちゃん』。同アニメでは、これまでに12作のエンディング主題歌が使用されてきており、さまざまなアーティストが担当してきた中、『