タレントのIMALU（36）が4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(後9・00）に出演。奄美大島で父でお笑いタレントの明石家さんま（70)について噂になり、大変だったことを明かした。お笑い芸人の吉住が、自宅の風水とか方角を気にするか？と聞かれ「噂で近くのエリアに（人気占い師の）ゲッターズ飯田さんが家を買ったって聞いて。間違いないじゃないですか。よし！って思いました」と語った。するとIMALUは「でも噂で