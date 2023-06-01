フジテレビで放送中の国民的アニメ「ちびまる子ちゃん」（日曜午後6時）の新エンディング主題歌を歌手の宇多田ヒカルが担当することが4日、分かった。エンディング曲のタイトルは「パッパパラダイス」。現在の斉藤和義が歌う「いつもの風景」から約6年半ぶりの変更となり、3月29日の「桜咲くみんなに幸あれ！春の1時間スペシャル」にて初オンエアとなる。これまで「ちびまる子ちゃん」では12作のエンディング主題歌が使用されて