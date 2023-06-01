タレントのIMALU（36）が4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(後9・00）に出演。奄美大島の自宅を作るのに一番お金がかかったものを明かした。IMALUは22年から東京と奄美大島の二拠点生活を送っており、奄美大島の家は「完全に山の状態から」事実婚のパートナーと一緒に建てたという。MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「よく自分でこんなの造れたな」と驚くと「大工さんと一緒にDIYで作ったので、か