タレントで実業家の板野友美（34）が4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」(後9・00）に出演し、自宅を選ぶときの“上昇志向”を明かした。この日のテーマは「“持ち家派vs賃貸派”結局どっちが得！？春の物件SP」。板野は賃貸で家賃200万円以上の賃貸に住んでいると紹介され「マジです」とうなずいた。物件探しなどはするのか？と聞かれ「やっぱり見ていいマンションがあることってあまりないから、結局うちのマンシ