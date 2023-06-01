麻薬取締法違反の疑いで流通経大男子サッカー部の寮が家宅捜索を受けた件を受け、全日本大学サッカー連盟が6日に臨時理事会を開くことが分かった。流通経大男子サッカー部監督で同連盟理事長の中野雄二氏（63）の理事長職について進退を諮る。職務停止中の中野氏はスポニチ本紙の取材に「捜査の結果次第だが責任を取って監督を辞任するのは当然。監督を辞めた場合も理事長は続けられるので、理事の方々の判断に委ねたい」とし