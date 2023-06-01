◇高木美帆引退表明日体大時代の恩師、青柳徹氏（57）は今後の高木について思いを巡らせた。「1、2年はのんびりしてほしい。疲弊しているので旅に出るとか好きなことをやってほしい」と語る。自らを客観視しながら結果を出し続けた経験は唯一無二でコーチ業の枠には収まらず「彼女のノウハウはもっと違うフィールドでも役立つ。全国を回って講演活動でもいい」とも話した。幼少期から勉強熱心の高木は、気づきを書き留め