松山競輪の開設76周年記念G3「金亀杯争覇戦」が開幕する。初日のメインは点数上位9人が集う12R特選。石原颯の番手となった犬伏湧也を本命に推したが難敵がそろった。四国は石原―犬伏で並んだ。全日本選抜で3勝した石原が早めでも先手を奪うと犬伏が展開有利に抜け出す。寺崎のスピードが脅威。脚をためて捲り一発狙いになるか。南が続く＜1＞＜7＞は一考。復帰戦の森田は何でもできるのが強み。ライン3車と一番長く、思い切