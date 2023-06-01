国内女子ゴルフツアーの今季開幕戦、ダイキン・オーキッド・レディースは5日から4日間、沖縄・琉球GCで開催される。主戦場の米ツアーからスポット参戦となる日米通算9勝の岩井千怜（23＝Honda）は4日、プロアマ戦で最終調整した。ツアー史上4人目、日本人では初となる同一大会3連覇を目指す。今年も岩井千が沖縄に帰ってきた。「コンディション、体の調子、モチベーションも年々違う。今年は今年で自分のベストのプレーをする