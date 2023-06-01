【輝け注目ルーキー(3)】3度目の挑戦でプロテスト合格を勝ち取った倉林紅（20＝サーフビバレッジ）は「ルーキーイヤーで優勝が一番だけど、まずは1年間フルで出場してシードを獲得したい」と抱負を語った。最低限達成したい「現実目標」と頑張れば達成できる「挑戦目標」を紙に書き、達成の瞬間をイメージした写真と一緒にトイレの壁に貼るのが毎年恒例。昨年はプロテスト合格者がボードを指さす写真に自分の顔を合成したもの