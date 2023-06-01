3連勝中の新潟アルビレックスBBは、7日からホームで立川との2連戦に臨む。SF佐藤友（東海大2年）は同戦で特別指定選手としての活動が終了。最後の試合で初の2桁得点でチームの連勝に貢献する。1月に加入して約2カ月。前節の八王子戦では初先発も果たし「緊張したけど、持ち味のディフェンスから試合に入れたので自分のリズムでやれた」と手応えを語る。鵜沢潤監督は「守備で相手にプレッシャーをかけたくて起用したが、思い切