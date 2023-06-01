ボートレース児島のG1「児島キングカップ」（開設73周年記念競走）は4日目を迎える。注目は12Rだ。池田が絶好枠に構える一戦。インなら信頼度は跳ね上がる。実戦気配も悪くはなくスタートに集中して逃げるのみだ。レース足で上回る深谷が3コースから捲り差しのハンドルを入れるか。片岡は1番差しからバック勝負に持ち込みたい。カド位置の井上忠は一発の力を秘める。大峯、畑田はこの攻めに乗って進出したい。＜1＞池田浩二