2026年3月4日、札幌・東警察署は、住所不定無職の男(34)を脅迫の容疑で逮捕しました。男は1月6日午前10時ごろ、当時住んでいた自宅から、札幌市東区に住む男性と携帯電話で通話し、「今からどつきまわしに行くからな」「さらうからなお前」「逃げんなよ」などと脅迫した疑いがもたれています。警察によりますと、男と男性は知人関係にあったということです。男は1月5日にも、20代女性をけがさせる傷害事件を起こし逮捕されていまし