2026年3月4日、札幌・東警察署は、自称・札幌市東区に住む無職の男(74)を、占有離脱物横領の疑いで逮捕しました。男は3日午後1時すぎ、札幌市東区にあるパチンコ店で、30代の女性が落とした財布を持ち去り、横領した疑いがもたれています。3日午後1時すぎ、被害にあった30代女性の親族が、「パチンコ店で家族が現金の入った財布を盗まれた」と警察に通報しました。警察によりますと、女性が通路に財布を落とした後に、男が持ち去る