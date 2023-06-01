ハンバーガーチェーンの「マクドナルド」は3月9日から、「マックフライポテト」M・Lサイズを特別価格250円で販売するキャンペーンを実施する。期間は3月22日までの14日間限定。一部店舗（空港、サービスエリア、遊園地などの店舗）およびデリバリーサービスは対象外となる。「マックフライポテト」の通常価格は店舗によって異なり、Mサイズは350円〜、Lサイズは400円〜で販売されている。今回のキャンペーンでは、最大で150円お得