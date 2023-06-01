三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳの岩田剛典（３６）が来年１月に上演されるミュージカル「モンティ・パイソンのＳＰＡＭＡＬＯＴ」（東京・ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥ）に主演し、ミュージカルに初挑戦することが４日、分かった。初のミュージカルオファーに「全く想像もしていなかった」と、驚きの心境を述懐。演出を務める福田雄一氏の熱烈なラブコールを快諾したものの「そもそもミュージカル経験が皆無な