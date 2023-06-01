世界的に大ヒットした「グラン・ブルー」や「レオン」などの映画で知られるフランスの名優ジャン・レノ（７７）が、一人舞台「ジャン・レノソロ・パフォーマンス『らくだ』」を５月に日本で上演することが４日、分かった。５月１０日〜２４日の東京芸術劇場シアターウエストを皮切りに富山、兵庫、静岡、宮城、石川、高知、福岡、山口、京都、愛知、岡山で公演を行うもので、世界初演となる。レノはカサブランカでスペイン