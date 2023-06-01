ディスカウントストア大手のトライアルホールディングス（HD、福岡市）は5日、米大リーグ・ドジャースの山本由伸投手を企業アンバサダーに起用したと発表した。同日から山本投手が登場する新たなテレビCMを放映し、店舗のデジタルサイネージ（電子看板）でも順次展開する。