きのう、大阪府池田市の住宅で宅配業者を装った男が住人に暴行を加えて逃走しました。警察は、強盗傷害事件として捜査しています。きのう午前11時すぎ、池田市内の住宅で宅配業者を装って訪問した男が、76歳の住人の女性に刃物のようなものを突き付け「強盗や」と脅しました。男は女性を押し倒し、顔や胸を蹴る暴行を加え、何もとらずに逃走したということです。女性は軽傷です。近隣住民「普段は安心して住んでたんですけど、怖い