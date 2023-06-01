宮部みゆきや半藤一利などの著名な文化人を輩出都内東部、隅田川東岸の墨田区東向島にある。江戸時代から開けていた町だが、現在では「下町」と呼ばれているエリアだ。1921年設立の東京府立第七中学校が前身だ。物書きとしてよく知られた卒業生が、出ている。まずは、ミステリー、ファンタジー、時代小説など多くの作品を執筆し、流行作家となっている宮部みゆきだ。宮部は99年に『理由』で直木賞を受賞したのをはじめ、司馬