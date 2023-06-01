老朽化が進む札幌市役所の本庁舎について、市は「建て替え」か「改修」かを検討していますが、材料費の高騰などで判断を年度内に示すことが難しいことを明らかにしました。１９７１年に完成した札幌市役所の本庁舎は、竣工から５５年が経過し老朽化が進んでいることから、「建て替え」と「改修」の２つの案が検討されていました。２０２５年、有識者による検討会では「建て替え」が最適とする意見書が提出されましたが、市によると