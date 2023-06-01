タレントの渡辺満里奈（55）が4日に放送されたテレビ東京「2択チョイスTV」（後8・30）に出演。「今凄い悩んでいる」ことを明かした。同番組は役立つ情報から自身に起こるかもしれないトラブルまで、さまざまな場面で使える情報を2択のクイズ形式で紹介する。渡辺は「悩んだり失敗したりしたことがあまりなくて。即断即決で、普段の生活で基本的に2択などで悩むことはないと伝えた。だが、「今、凄い悩んでいるのは…フラ