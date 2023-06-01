三代目JSOULBROTHERSの岩田剛典（36）がミュージカルに初挑戦する。来年1月上演の名作喜劇「モンティ・パイソンのSPAMALOT」に主演する。「どんな景色が待ってるのか想像もつきませんが、全てひっくるめて思い切り飛び込んでみようと思います」と力を込めている。「アーサー王伝説」をコメディー化した作品で、2005年に米ブロードウェーで初演。演劇界の最高峰トニー賞では、最優秀ミュージカル賞を含む3部門を受賞。岩