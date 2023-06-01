女優の大地真央（70）と20thCenturyの長野博（53）が舞台「すぐ死ぬんだから」で共演する。内館牧子さんの同名小説が原作で、台本を持ちながら芝居する「リーディングドラマ」の形をとる。大地が演じるのは誰よりも前向きに力強く生きてきたが、最愛の夫を亡くして想定外の真実に直面する主人公。「一つ一つのせりふに丁寧に向き合い、大切に紡いでいきたいと思っております。人生の終盤をどう生きるか。私なりに真っすぐ届