フランス俳優のジャン・レノ（77）が舞台「らくだ」（5月10日初日、東京芸術劇場シアターウエスト）に主演する。自叙伝的な一人舞台で、自らの人生を音楽や歌を交えて描く。日本公演が世界初演となる。タイトルは自身の人生をらくだに例えたことに由来する。「私は長年、自身の人生の旅路を紡ぐ舞台作品を作り上げることを夢見てきました」と作品に懸ける思いを語った。公演は東京を皮切りに、岡山県など全国11都市で行われる