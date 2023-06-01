オリコンは5日、9日付の「週間ミュージックDVD・BDランキング」を発表。今年2月17日に死去したドラマー・真矢さんのラストパフォーマンス映像が収められたロックバンド・LUNA SEAの「35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-」が自己最高位となる4位に初登場した。集計期間は2月23日〜3月1日まで（オリコン調べ）。初週売上0.8万枚（DVD0.2万枚、BD0.6万枚）はLUNA SEAの映像