【モデルプレス＝2026/03/05】コメディ界のヒットメーカー・福田雄一氏が演出を務めるミュージカル「モンティ･パイソンのSPAMALOT」が、2027年1月より東京ドリームパーク内の新劇場EX THEATER ARIAKEにて上演決定。主演は三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典が務める。【写真】LDHイケメン、変装なしで渋谷センター街降臨◆岩田剛典、ミュージカル初挑戦本作は、イギリスの国民的人気コメディ・グループ、モンティ･パイソンの「アー