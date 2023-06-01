映画「レオン」（リュック・ベッソン監督、１９９５年）で知られるフランス人俳優のジャン・レノ（７７）が日本で自叙伝的な一人芝居の舞台「らくだ」（ジャン・レノ作、ラディスラス・ショラー演出）に出演することが４日、分かった。モロッコのカサブランカで生まれ、フランス、アメリカと渡り歩いた世界的名優。「僕の人生は、らくだのようだ」「長年、自身の人生の旅路を紡ぐ舞台作品『航海（ヴォヤージュ）』を創り上げる