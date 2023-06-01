三代目ＪＳＯＵＬＢＲＯＴＨＥＲＳの岩田剛典（３６）がミュージカル「モンティ・パイソンのＳＰＡＭＡＬＯＴ」（２０２７年１月から東京・ＥＸＴＨＥＡＴＥＲＡＲＩＡＫＥ、演出・福田雄一氏）でミュージカルに初挑戦で初主演することが４日、分かった。聖杯を探す旅に出る主人公・アーサー王を演じる。同作は、英国民的コメディーグループ、モンティ・パイソンの「アーサー王伝説」をベースに、大ヒット映画「モンテ