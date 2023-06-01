お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也（５５）が４月スタートのＴＢＳ系新情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・前１１時３５分）でＭＣを務めることが４日、分かった。初めて生の情報番組ＭＣを務めるのを前に、このほど都内で取材に応じた。同枠では歌手・和田アキ子（７５）がＭＣを務める「アッコにおまかせ！」が２９日で終了。和田の歯に衣着せぬ発言で人気を集め、昭和、平成、令和の４０年を駆け抜けた名番組