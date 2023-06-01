女優の大地真央（７０）と俳優の長野博（５３）が、１０月に上演される２人舞台「すぐ死ぬんだから」（東京・よみうり大手町ホールなど６都市）に出演することが４日、分かった。原作は昨年１２月に亡くなった作家・内館牧子さんによる、人生の後半を生きる人々を温かなまなざしと鋭いユーモアで描いた同名小説。台本のセリフを読み上げる「リーディングドラマ」の形式で舞台化される。ヒロインのハナを演じる大地は、２０１