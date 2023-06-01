ドジャースの山本由伸投手が、トライアルホールディングスの企業アンバサダーに就任し、出演する新ＣＭが５日から公開される。トライアル社は、福岡発の企業として全国展開を進めている。一方、山本は岡山出身ながら宮崎・都城高に進学、オリックス入りして今やドジャースで戦っている。「九州から全国へ、そして世界でチャレンジしている自分の挑戦に共感していただき、今回のお話をいただきました。戦うフィールドは違います