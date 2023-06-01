ロックバンド・LUNA SEAの最新映像作品『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE- LUNATIC TOKYO 2025 -黒服限定GIG-』が、3月5日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」において、音楽作品のDVDとBlu-ray Disc（以下BD）を合計した「オリコン週間ミュージックDVD・BDランキング」で自己最高位の4位に初登場。合計売上は0.8万枚（DVD：0.2万枚／BD：0.6万枚）で、自己最高初週売上を記録【※】した。【写真】集