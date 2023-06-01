9人組メインダンサー&バックボーカルグループ・超特急の最新映像作品『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025「Joker」』が、3月5日発表の最新「オリコン週間映像ランキング」で自身初の3部門同時1位を獲得した。【ライブ写真】ファン大熱狂！超特急ツアーファイナル公演でのメンバーソロショット初週売上は、DVD：0.5万枚（5300枚）、BD：1.9万枚（1万9454枚）で、「週間DVDランキング」「週間BDランキング」ともに自身初の1