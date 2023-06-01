映画「レオン」などで知られる仏俳優ジャン・レノ（77）が、自ら創作した自叙伝的ひとり舞台「らくだ」に出演し、日本で初演されることが4日、分かった。日本での舞台出演は初めてとなる。5月10〜24日の東京芸術劇場シアターウエストを皮切りに、全国11都市で上演する。影響を受けた出会いや出来事を、出演映画の記憶と重ね合わせながら、音楽と物語で描く作品。語り、演じ、歌も披露する。俳優としての原点に立ち返るため、母国を