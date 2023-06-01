日本マクドナルドは9日から22日までの14日間、『トクニナルド』キャンペーンの第2弾として、「マックフライポテト」のM・Lサイズを、通常価格より最大150円得になる特別価格250円で提供する。通常価格はMサイズが350円〜、Lサイズが400円〜。【画像】「マックフライポテト」M・Lサイズが250円に、期間など詳細（表）「マックフライポテト」は、じゃがいもを丸ごとカットした、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクと