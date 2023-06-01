女優の大地真央（70）と20th Centuryの長野博（53）が、リーディングドラマ「すぐ死ぬんだから」（10月3日から、よみうり大手町ホールなど6都市）で7年ぶりに共演することが4日、分かった。原作は昨年死去した脚本家・内館牧子氏の同名小説。人生の後半を生きる人々を温かいまなざしと鋭いユーモアで描いた人気作だ。大地は「どうせすぐ死ぬんだから」と言いながらもおしゃれに気遣い、力強く生きるヒロイン・ハナを演じ、美しさを