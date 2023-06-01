4日夜、千葉県船橋市のマンションの一室で男女が遺体で見つかりました。警察は身元の確認を急ぐとともに事件の可能性も視野に捜査を進めています。警察によりますと、4日午後7時すぎ、船橋市にあるマンションの住人の父親から「娘の自宅に来たがチェーンがかかっていて室内が確認できない」と通報がありました。父親は、娘が仕事を無断欠勤したとの連絡を受けてマンションを訪れ、警察などが室内を確認したところ、クローゼットの