アメリカ、イスラエルによる攻撃が続く中、イラン国内の死者は4日、1000人を超えました。イランの報復攻撃も続いていて戦火は拡大しています。アメリカとイスラエルによるイランへの攻撃は4日も続き、イスラエル空軍は作戦開始後、5000発以上の爆弾を投下したと明らかにしました。イラン国内の被害は拡大していて、地元メディアによりますと、死者数は1045人に上っています。4日には、殺害された最高指導者ハメネイ師の追悼式典が