アメリカのアップルは4日、低価格帯の新たなノートパソコン「MacBook Neo」を発表しました。アップルが発表した「MacBook Neo」は13インチのノート型パソコンで、99800円からと低価格となっているのが特徴です。「MacBook Neo」には「iPhone」にも使われている「A18プロ」と呼ばれる半導体が搭載されていて、一定の性能を確保しつつも、価格を抑えました。現地メディアは、アップルが低価格パソコンを市場に投入す