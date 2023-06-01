アメリカ・ニューヨークの連邦地裁は、核兵器の製造に使われるプルトニウムなどを密売しようとした罪などに問われていた日本国籍の男に対し、禁錮20年を言い渡しました。ニューヨークの連邦地裁は3日、ミャンマーから他の国に核物質を密輸しようとした罪などに問われていた日本国籍のエビサワ・タケシ被告(61)に対し、禁錮20年の判決を下しました。エビサワ被告は、ミャンマーの反政府組織向けに戦場用の兵器を調達するために、イ